В ночном пожаре в Коми из-за неосторожности при курении погиб мужчина

Фото: архив КП.
За минувшие сутки в муниципалитетах Коми произошло три пожара: два из которых – в Ухте, один – в Княжпогостском районе. На месте последнего возгорания есть жертвы, сообщает МЧС по Коми.
Смертельный пожар в Княжпогостском районе начался ближе к ночи. В районе половины 12-го в пожарно-спасательную службу в Емве поступил звонок.
– Горим! Выезжайте, – сообщили на том конце провода.
Пылала квартира жилого многоквартирного дома по Ленинградской, 28. Спасатели тут же выехали на место ЧП. Через три минуты были уже на месте. К их приезду из дома успели самостоятельно эвакуироваться 24 человека. Увы, пока пожарные тушили огонь, нашли мужчину 1961 года рождения.
– Он был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая констатировала его смерть, – говорится в сообщении ведомства.
После полуночи пожар был ликвидирован, основательно подгорела квартира на площади 10 м2. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
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