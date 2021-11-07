В ночном пожаре в Коми из-за неосторожности при курении погиб мужчина

Фото: архив КП.

За минувшие сутки в муниципалитетах Коми произошло три пожара: два из которых – в Ухте, один – в Княжпогостском районе. На месте последнего возгорания есть жертвы, сообщает МЧС по Коми.

Смертельный пожар в Княжпогостском районе начался ближе к ночи. В районе половины 12-го в пожарно-спасательную службу в Емве поступил звонок.

– Горим! Выезжайте, – сообщили на том конце провода.

Пылала квартира жилого многоквартирного дома по Ленинградской, 28. Спасатели тут же выехали на место ЧП. Через три минуты были уже на месте. К их приезду из дома успели самостоятельно эвакуироваться 24 человека. Увы, пока пожарные тушили огонь, нашли мужчину 1961 года рождения.

– Он был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая констатировала его смерть, – говорится в сообщении ведомства.

После полуночи пожар был ликвидирован, основательно подгорела квартира на площади 10 м2. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

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