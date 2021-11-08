Бездомный в Сыктывкаре оказался жителем США

Фото: проект «Сытый гражданин»

Сыктывкарский волонтерский проект «Сытый гражданин» рассказал необычную историю одного из бездомных, которого приютил добровольческий центр: уроженец Коми, свыше 15 лет проживший в Америке, вернулся на родину и оказался в одиночестве без денег и крыши над головой.

Михаил Валерьянович родом из Княжпогостского района, в начале 2000-х годов переехал к жене в Украину, а позже вместе с семьей отправился в США, поскольку там обитали родственники супруги. Брак оказался неудачным, и после развода мужчина долго переезжал с места на место, а в октябре внезапно решил приехать на могилу матери. Каковы были его дальнейшие планы, неизвестно, ведь билет был взят в один конец. Несколько дней мужчина выпивал, а потом внезапно очнулся в подъезде.

Добрые люди подсказали, что его могут приютить волонтеры. Сотрудники центра описывают Михаила Валерьяновича как интеллигентного человека, для которого бывшая супруга является больной темой. Сейчас он находится среди добровольцев и помогает им с ремонтом.

В другой стране у мужчины остались трое детей. В ближайшее время волонтеры хотят найти родственников Михаила в Коми или собрать средства для отправки его в Америку.

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