В Коми начал действовать расширенный список мест, куда можно попасть только с QR-кодом

В Коми вступили в силу изменения в указ о повышенной готовности Фото: Архив "КП"

В Коми начинает действовать обновленный указ о повышенной готовности. Согласно ему, в республике значительно расширен список мест, куда можно попасть, лишь предъявив QR-код.

Теперь обслуживание в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и фуд-кортах будет предоставлять только при наличии QR-кода, а также справки о перенесенном коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста.

Двери физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов будут также открыты лишь вакцинированными, переболевшим или не болеющим на данный момент.

Предъявить QR-код также попросят в ТРЦ, боулинг-клубах, театрах, на концертах, в гостиницах и в кинотеатрах.

С полным списком мест, а также текстом указа можно ознакомиться здесь.

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