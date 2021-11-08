В Коми перед судом предстанет избивший до смерти супругу печорец

Фото: СУ СК по Коми.

61-летнего жителя Коми будут судить по обвинению в смерти супруги. Ухтинец в скором времени предстанет перед судом, сообщает СУ СК по Коми.

Как сообщает ведомство, в августе этого года в квартире по улице Геологов между нетрезвыми супругами произошел конфликт: и муж жестоко избил жену. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- Фигурант частично признал вину по предъявленному обвинению, - говорится в релизе СУ СК по Коми. Уголовное дело направлено в суд.

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