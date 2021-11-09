В Коми назвали три очага подростковой преступности

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Доля преступности среди детей и подростков в Коми пока что не желает снижаться. Министр юстиции республики Алексей Осташов заметил, что эта ситуация является не тенденцией, а скорее вспыхивает очагами.

Глава ведомства назвал три таких очага: Сыктывкар, Ухта и Усть-Вымский район. Именно там чаще выявляют преступления, совершенные людьми младше 18 лет, а порой доходит и до рецидивов. Чтобы снизить процент подростковой и детской преступности, планируется усилить меры профилактики.

Профилактическая работа уже позитивно показала себя в сфере общей преступности. Если не выделять возрастные категории, то можно заметить, что уровень преступности в Коми снизился сразу на 13%. Этому способствовала в том числе профилактика – власти обратились к такому способу только в прошлом году, и теперь результат налицо.

На эти цели за текущий год в регионе планируют потратить около 400 тысяч рублей. Средства идут на установку металлоискателей, оборудование для ФСИН, соцадаптацию бывших заключенных, бесплатную юридическую помощь и другие цели, говорит Алексей Осташов.

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