Рецидивист-бродяга в Коми убил человека шваброй и молотком

Жертвой оказался один из немногих друзей мужчины Фото: Архив "КП"

Следователи Инты добились ареста подозреваемого в убийстве 50-летнего мужчины. Им оказался 61-летний рецидивист, который был другом погибшего.

Сам арестованный подробно рассказал следователям обо всех обстоятельствах того злосчастного дня. В тот вечер товарищи пили в комнате общежития по улице Горького. Разгоряченные алкоголем мужчины начали спорить, однако словесный конфликт быстро перешел в рукоприкладство.

Подозреваемый забил оппонента шваброй и самодельным молотком по голове, от таких травм пострадавший умер практически сразу же. О фигуранте уголовного дела также известно, что он являлся маргиналом, занимался бродяжничеством, не имел дома и неоднократно был признан виновным в особо тяжких преступлениях. Сейчас продолжается детальное расследование случившегося.

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