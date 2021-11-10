Кибердружины хотят создать в Коми

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На совещании в Госсовете Коми чиновники и депутаты озаботились идеей создать отряд кибердружинников. К этому решению их подтолкнула сложность работы обычных дружинников в связи с пандемией.

Тогда было предложено распространить дело дружинников и онлайн, а именно в соцсетях. Ожидается, что кибердружинники будут находить подозрительные объявления, указывающие на мошенников или наркодилеров, экстремистские посты и оскорбительные комментарии пользователей.

Минюст региона уже прорабатывает варианты для будущих кибердружинников. К этой деятельности хотят также подключить МВД, Минобр и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми.

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