Жительница Коми прилюдно побила и оскорбила полицейского

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Правоохранитель пришел на вызов об избиении, но в итоге стал жертвой сам, сообщает СК Коми. В августе этого года в Ижемском районе 40-летняя жительница одного из сел выместила всю свою агрессию на полицейском.

Изначально сотрудник МВД прибыл на вызов, в котором сообщалось, что женщину избил подросток. Полицейский зашел в дом и начал разбираться в ситуации. Однако пьяная мать нападавшего распалилась сама и дошла до того, что прилюдно принялась оскорблять правоохранителя и бить его кулаками.

Сама женщина позже признала вину. Наказание для нее вскоре определит суд.

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