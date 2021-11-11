СГУ возвращается на очное обучение, но со многими ограничениями

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СГУ имени Питирима Сорокина с 15 ноября возвращается к офлайн-формату обучения. Ректор Ольга Сотникова разъяснила, что очное обучение будет предполагать множество ограничений из-за низкого уровня вакцинации среди студентов.

Пока что привиты от ковида только 30% учащихся. По этой причине очно лекции и семинары будут проходить только в группах, где меньше 30 человек. Если студентов будет больше, то занятие автоматически переносится в онлайн. В связи с этим расписание, вероятнее всего, будут корректировать.

Масочный режим остается обязательным для всех. В случае обнаружения коронавируса у учащегося университет будет смотреть на уровень вакцинации. Если в группе, где человек учится, более 60% вакцинированы, то они могут продолжить занятия очно, но под наблюдением. В противном случае всю группу переведут на дистанционку.

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