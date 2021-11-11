В Сыктывкаре изменилось возрастное соотношение зараженных коронавирусом

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Мэрия Сыктывкара поделилась данными о частоте заболевания коронавирусом среди пациентов разных возрастов в период 1-5 ноября. Если ранее часто заражались люди 30 лет и старше, то теперь этот показатель немного сместился.

Чаще всего коронавирус теперь находят у пенсионеров группы риска, старше 65 лет: за 5 дней на лечение поступило 193 человека этого возраста. По 174 человека с коронавирусом нашли сразу среди двух возрастных групп: 30-49 лет и 50-64 года.

Среди более молодого поколения болезнь наиболее часто стали находить у детей 7-14 лет – на лечение поступили 94 ребенка. Также под наблюдением врачей находятся 9 младенцев с ковидом.

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