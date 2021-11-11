В Коми разыскивают неизвестного мужчину, убившего 24-летнюю девушку

Фото: Следственный комитет по Новосибирской области

В Коми разыскивают неизвестного мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, злоумышленник убил 24-летнюю девушку в октябре этого года в Новосибирской области. Полицейские предполагают, что мужчина расправился с жертвой и покинул съемную квартиру, где была найдена мертвой жительница Новосибирска. Неизвестный также захватил с собой телефон и деньги девушки. Его лицо попало на камеры видеонаблюдения.

Всем, кому что-либо известно о данном факте, личности и местонахождении подозреваемого, сотрудники правоохранительных органов просят позвонить в УУР МВД по Республике Коми по телефонам: 8(8212) 28-13-76, 28-13-08, 28-13-40.

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