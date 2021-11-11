В Усинск партия вакцины «Спутник Лайт» поступит в конце недели

Фото: архив КП.

В Усинск в конце недели приедет партия вакцины «Спутник Лайт». С 8 ноября в городе была приостановлена запись на прививку от COVID-19 этим препаратом.

Вчера, 10 ноября, Усинская республиканская больница сообщила, что ближе к концу недели вакцина «Спутник Лайт» поступит в количестве тысячи доз.

— Вакцина «Спутник Лайт» рекомендована именно для ревакцинации тех, кто перенес COVID-19 или сделал прививку от этой инфекции более полугода назад, — подчеркнули в медучреждении. — «Спутник Лайт» предназначен для поддержания необходимого уровня защиты организма.

Также отмечено, что для создания защиты тех, кто прививается впервые, рекомендована двухкомпонентная вакцина «Спутник-V», которой в Усинске имеется достаточный запас.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 9 ноября, в Усинске первым компонентом привились 21 813 человек. Закончили вакцинацию первым и вторым компонентами 19 655 человек. Коечный фонд под ковид (150 коек) заполнен на 88%. В тяжелом состоянии находятся 17 человек, 36 человек находятся на кислородной поддержке, на ИВЛ – 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа без записи в городах Коми

Список пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа в городах Коми