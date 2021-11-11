В Коми в 2021 году погибло 26 детей

В Коми выросла младенческая смертность Фото: Архив "КП"

В Коми выросла младенческая смертность. Это следует из данных, предоставленных врио министра здравоохранения республики Игоря Дягилева. Из них следует, что причиной гибели детей чаще всего являются не медицинские факторы. Например, утопления, падения из окон, ДТП, удары током, бытовые травмы.

Только за за январь-август 2021 года в регионе зарегистрировано 26 детских, в то время как за аналогичный период прошлого года — 14.

Каждый летальный исход ребенка разбирается комиссией, заявил глава ведомства. Он также с сожалением отметил, что за год позиции Коми по данному фактору ухудшились.

— В 2020 году показатель младенческой смертности был одним из лучших в РФ, но по итогам 10 месяцев показатель составляет 5,7 промилле при плановом значении 4,1, - сказал он.

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