В Коми 59-летний мужчина заколол ножом собутыльника

Житель Койгородского района подозревается в убийстве односельчанина
Фото: Архив "КП"
В Койгородском районе Коми 59-летний мужчина умер в ходе пьяного конфликта. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, погибший стал жертвой 59-летнего односельчанина.
Кровавая драма развернулась одном из частных домов Койгородского района. Во время пьяного застолья местный житель нанес 57-летнему односельчанину удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Отмечается, что у злоумышленника ранее были серьезные проблемы с алкоголем.
- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СК по Коми.
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