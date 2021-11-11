В Коми «Спутник Лайт» больше не будут применять для первичной вакцинации

Спутник Лайт для первичной вакцинации применяться больше не будет Фото: Архив "КП"

Минздрав Коми прокомментировал участившиеся жалобы в социальных сетях от желающих получить однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Жителей республики возмущает отказ медиков привить их определенным препаратом. В ведомстве заявили, что в регионе больше не будут использовать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации.

- Данный отказ основан на рекомендации федерального Минздрава использовать «Лайт» только для ревакцинации ранее вакцинированных, а также переболевших и получивших официальное подтверждение диагноза COVID-19, - пояснили в министерстве.

Глава регионального ведомства Игорь Дягилев объяснил жителям Коми, что «Спутник Лайт» создан для поддержания иммунитета, в не выработке нового.

- При первой вакцинации необходимо сформировать устойчивый иммунитет, это позволяют сделать только двухкомпонентные вакцины. Спутник Лайт является бустерной дозой для поддержания уровня иммунитета, - сказал он.

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