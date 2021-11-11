В Коми подорожали макароны и мука

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В Коми за минувшую неделю изменились цены на прилавках магазинов. По данным Комистата, за последние семь дней в республике подорожали мука, макароны, зубная паста, пшено и молоко.

Так, рост стоимости на муку составил +3%, макаронные изделия +2,4%, молоко стерилизованное и пшено +1%, сахар-песок +0,2%. Зато снизились цены на сосиски, сардельки и детские овощные консервы на 4,8%, консервы фруктово-ягодные подешевели на 1,9%, сметана — на 1,8%.

Также на прилавках значительно подорожали зубная паста (+3,2%) и корм для животных (+2,1%).

Не понравятся изменение цен и автовладельцам: стоимость дизельного топлива увеличились на 0,2%, бензина - на 0,1%.

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