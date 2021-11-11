Жители Сыктывкара будут перемещаться в заречных поселках на двух катерах

Фото: мэрия Сыктывкара.

Зима вроде окончательно пришла в столицу Коми, погода испортилась, южные районы республики и вовсе в ближайшие часы занесет снежным штормом, Вычегда заледенела. Поэтому с завтрашнего дня, 12 ноября, жители заречных посёлков Сыктывкара будут перемещаться на двух катерах на воздушной подушке, сообщает столичная мэрия.

Как уточняет администрация города, для удобства и комфорта пассажиров интервал движения катеров «Кайман-10» и «Хивус-10» в часы-пик составит всего лишь пять минут*. По обе стороны реки в районе переправы Алёшино пассажиров будут ждать палатки для укрытия от непогоды в ожидании транспорта. Ночью дежурит будет лишь одно судно для для оперативных служб.

Также мэрия информирует, что с 12 ноября перевозки обычными судами по маршрутам м.Алешино – Седкыркещ (теплоходом «В-114», ему на смену приходят два катера на воздушной подушке), ул.Пушкина – Сидорполой (теплоходом «Орбита»), проезд Геологов» – Трёхозерка (теплоходом «Дорожник-24») прекращаются. Погода не подходит, увы.

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Расписание.

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