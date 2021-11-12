Жених из Коми не попал на собственную свадьбу из-за приставов

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С 30-летним жителем Ухты произошел курьезный случай: из-за долгов его не пустили на собственную свадьбу. Ухтинцу пришлось срочно возвращаться домой, чтобы рассчитаться с приставами.

Фонд ОМС потратил 110 тысяч рублей на лечение потерпевшего, а мужчина обязан был возместить эту сумму. Однако он оставил долг как есть, и за дело взялись приставы. Они наложили запрет на регистрацию Mercedes-Benz E200, принадлежавшего ухтинцу, а также ввели ограничение на выезд.

Хотя должник знал о мерах приставов, он благополучно забыл о них, пока его не остановили в московском аэропорту, откуда ухтинец пытался вылететь в Баку на свою свадьбу. Тогда он немедленно вернулся, погасил долг и внес на депозит свыше 7 тысяч рублей в качестве уплаты исполнительского сбора. После этого он смог благополучно добраться до невесты.

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