Присяжные Коми снисходительно отнеслись к убийце собственного друга

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Первое заседание суда присяжных в Усть-Вымском районе завершилось обвинительным приговором. Это было рассмотрение дела уроженца Вологодской области, который забил друга до смерти.

Страшное событие случилось 15 марта этого года. Одним из толчков к преступлению стала чрезмерная доза алкоголя. С чего начался конфликт, неизвестно, однако закончился он невиданной жестокостью подсудимого, который продолжал бить своего товарища. Многочисленные травмы головы и всего тела и привели к смерти пострадавшего.

Присяжные решили, что мужчина однозначно виновен, однако заслуживает снисхождения при назначении наказания. С учетом решения присяжных суд назначил 8-летний срок заключения в колонии строгого режима.

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