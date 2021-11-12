Прыгающий по машинам житель Сыктывкара обязан заплатить крупную сумму

Фото: pexels

Веселая ночь обошлась сыктывкарцу очень дорого – теперь он отбывает условный срок и обязан заплатить около 120 тысяч рублей. Такое наказание назначил ему суд за хулиганское поведение.

С момента совершения преступления прошло уже почти полтора года. Житель Сыктывкара провел веселую ночь 12 июля прошлого года, когда напился и решил повторить трюк из фильмов. Он разбежался и изо всех сил запрыгнул на багажник припаркованной машины, а после этого переместился на крышу соседнего автомобиля, далее спрыгнув на капот.

К слову, ни одна из машин ему не принадлежала, а после таких трюков на автомобилях появились вмятины, царапины, а краска кое-где стерлась. За такой поступок суд приговорил мужчину к условному лишению свободы, а один из автовладелец добился компенсации.

Ущерб авто оценили в 116 тысяч рублей, также осужденный обязан выплатить более 3,5 тысяч пошлины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я замерз и слишком много выпил»: ухтинский «Дракула», заночевавший в ритуальном салоне, выслушал приговор суда (подробности)