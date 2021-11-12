Глава Минстроя Коми Игорь Кузьмичев поборол коронавирус

Фото: личный архив.

Заболевший ранее COVID-19 министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев успешно поборол вирус. Об этом рассказал сам глава ведомства в социальных сетях. Сейчас министр уже находится на работе и приступил к своим обязанностям.

— Хвалюсь: выздоровел, здоров, на работе. Мне повезло – я обошелся без ИВЛ и считаю, что это благодаря прививке, — сказал Кузьмичев.

Он поделился с жителями Коми о своих впечатлениях от пребывания в инфекционной больнице. По его словам, в медучреждении много пациентов на кислороде, посмотрев на это, министр убедился в необходимости вакцинации, дабы избежать тяжёлых последствий болезни.

— Хочу поблагодарить врачей нашей инфекционной больницы, и в целом врачей республики. Ваш труд – это подвиг. То, что вы делаете для спасения жизней – это переоценить нельзя. Я посмотрел, как лежат люди на кислороде… Это… берегите себя, пожалуйста, прививайтесь. Будьте все здоровы, — обратился к жителям Коми глава министерства.

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