На трассе в Коми карета скорой помощи вылетела в кювет

Фото: УГИБДД по Коми Фото: Архив "КП"

Под Сосногорском на трассе Ухта - Троицко-Печорск в кювет вылетела машина скорой помощи. Сообщается, что в результате аварии пострадали два человека.

В республиканской Госавтоинспекции уточнили, что за рулём автомобиля был 55-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением, машину занесло на обочину, а затем и вовсе выбросило в кювет. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и рану теменной области головы. От госпитализации отказался.

Также в салоне в этот момент была 65-летняя женщина. Осмотревшие ее медики пришли к заключению, что у неё компрессионный перелом третьего грудного позвонка. Было принято решение срочно госпитализировать пассажирку в ближайшую больницу. В ГИБДД добавили, что женщина была пристегнута ремнями безопасности, что предотвратило более тяжкие последствия.

По данному факту начато разбирательство. Инспекторам предстоит установить обстоятельства инцидента.

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