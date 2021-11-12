В Коми монтажник получил тяжелую травму из-за упавшей стрелки бетононасоса

Во время подачи бетона произошел перелом стрелы Фото: Архив "КП"

В Коми зафиксирован несчастный случай на предприятии «Строительная Компания Вертикаль». Как сообщает региональная Гострудинспекция, в ходе работы пострадал монтажник, который получил тяжелую травму.

Уточняется, что мужчина в начале октября находился на рабочем месте, когда на него упала стрела бетононасоса. Прибывшие на место инцидента медики экстренно госпитализировали монтажника и оказали ему необходимую помощь.

Позже выяснилось, что несчастный случай произошел из-за нарушения охраны труда.

- Установлены лица, ответственные за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, - заявили в надзорном органе.

Работодателю направлено уведомление на составление протокола об административном правонарушении. Руководству организации грозят санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

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