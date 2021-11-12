Решив заработать на фондовой бирже, сыктывкарец потерял свыше трех млн рублей

Фото: архив КП.

Порой каждому из нас хочется легких денег. Но пословицу все про бесплатный сыр помним, да? Жертвой мошенников на этот раз оказался сыктывкарец, потерявший три млн рублей, сообщает МВД по Коми.

Житель столицы Коми 1983 года рождения решил подзаработать на бирже, где зарегистрировался и стал вкладывать. Инвестировал в нефть, драгметаллы, криптовалюту. Всего молодой мужчина вложил 3,4 млн рублей. Это были и свои деньги, и занятые у близких, и взятые кредиты.

Между тем, за всё время инвестирования сыктывкарец вывел обратно чуть более 8 000 рублей. Но для того чтобы «достать» остальные свои миллионы, мужчине, по словам «консультанта», необходимо было заплатить порядка 400 000 рублей.

Вот тут потерпевший и обратился в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.

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