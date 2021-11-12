Оставил умирать на полу: парень из Прилузья забил кулаками свою возлюбленную

Фото: архив КП.

21-летний житель Прилузского района Коми отправится в тюрьму на восемь лет. Молодой парень избил свою сожительницу до смерти. Подробности сообщает прокуратура Коми.

В сообщении ведомства говорится, что в апреле этого года в одном из домов деревни Загарской между сожителями возникла ссора. Пара выпивала, девушка, видимо, опрокинула лишнего и начала оскорблять своего возлюбленного. Парень такого унижения стерпеть не мог, он дважды ударил свою даму рукой по голове и ушел из дома, оставив ее лежать на полу.

Вернувшись утром, парень нашел свою женщину мертвой. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная от ударов по голове.

- Суд назначил сельскому жителю наказание 8 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строго режима. После освобождения из исправительного учреждения он на протяжении 1 года будет ограничен в свободе, - резюмирует прокуратура региона. Приговор не вступил в законную силу.

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