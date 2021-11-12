В Коми 56-летняя женщина забила до смерти мужа-инвалида

Жительница Воркуты признана виновной в гибели супруга Фото: Архив "КП"

В Воркуте 56-летняя женщина предстала перед судом за убийство своего мужа-инвалида. Об этом сообщили в СК по Коми.

Уточняется, что между супругами произошел конфликт, инициатором которого был погибший. В ходе ссоры воркутинка взяла точильный брусок и ударила им по голове супруга не менее трех раз. Через несколько дней мужчина умрет на больничной койке от тяжелой травмы головы.

- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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