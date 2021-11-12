Коряжма, до свиданья: сыктывкарка потеряла 35 тысяч рублей, пытаясь купить билеты на автобус на сайте-двойнике

Фото: архив КП.

Жительница Сыктывкара потеряла крупную сумму, пытаясь уехать из столицы Коми в Коряжму. Но, увы, наткнулась на сайт-двойник известного перевозчика. Подробности сообщает МВД по Коми.

Как уточняется в релизе ведомства, в Сыктывкаре сотрудники полиции расследуют мошенничество на сайте-двойнике. В полицию обратилась горожанка 1992 года рождения, которая хотела отправиться в поездку до Коряжмы. Девушка вышла на сайт «BlaBlaCar» и обратилась к перевозчику.

Ей пришла ссылка для бронирования транспорта. Сыктывкарка прошла по ссылке и ввела в полях все данные: банковской карты и секретный код. А потом обнаружила, что с ее кошелька списали 35 665 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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