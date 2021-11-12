Роспотребнадзор Коми раскрыл пятерку самых зараженных коронавирусом районов

Всего под медицинским наблюдением находятся 12 395 человек Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать сотни случаев заражения ковидом за сутки. Роспотребнадзор республики рассказал, в каких городах замечен наибольший прирост инфицированных за последние 24 часа.

Так, первенство сохраняет Сыктывкар – 106 случаев, далее идет Ухта – 82 и замыкает тройку Воркуту – 31. Также в топ-5 вошли Усинск (+30) и Сосногорский район (+26).

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь, заявили в ведомстве.

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