В Коми будут судить за взятки экс-замначальника птицефабрики «Зеленецкая»

Фото: архив КП.

В Коми предстанут перед судом экс-заместитель начальника отдела снабжения ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и двое экс-сотрудников предприятия. Они обвиняются в получении взяток и посредничестве.

Как сообщает СУ СК по Коми, в 2014-2020 годах замначальника отдела охотно принимал «мзду» от некоторых предпринимателей или же от представителей коммерческих организаций. Брал как лично, так и через посредников. Получив деньги, замначальника становился более сговорчивым и представлял их интересы в вопросах заключения и исполнения договоров поставки.

В СК уточнили, что часть денежных средств, полученных в качестве взятки, замначальника отдавал специалистам отдела. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила семь млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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