«Убожество!»: жители столицы Коми не оценили креативного подхода к рекламе бара в центре города

Такая надпись несомненно «украшает» наш славный добрый Сыктывкар. Столица Коми, да.

Жильцы микрорайона Орбита в Сыктывкаре были очень раздосадованы и возмущены, когда однажды утром увидели вывеску нового, пока не открытого ресторана в столице Коми. Огромными буквами, белым по красному на всю улицу на стене дома, где расположен сыктывкарский ресторан, «кричит» слоган «Мне с тобою з....сь» (в переводе на ломаный русский «зашибись»).

Недовольные сыктывкарцы ворчат и ругаются, ведь нецензурную лексику, хоть даже и завуалированную (при этом минимально), видят школьники, у которых неокрепшее детское сознание! Рядом расположены несколько детских садиков, порядка пяти школ. Сюда, на рынок, который находится в этом же здании, ходят семьи с детьми.

И пусть подрастающее поколение порой знает больше взрослых, но вряд ли стоит так откровенно и по-хамски выражаться, считают интернет-пользователи.

- Это че за бичарство? - пишут в сети подписчики пабликов. - Где здравый смысл? Совсем что ли?

- Убожество! - вторят другие негодующие.

Возмущенные реплики поддержали многие, которые утверждают, что авторы «креативной» рекламы «застряли в 90-х и даже не вылезали оттуда».

P.S.: после шквала возмущений вывеску-таки оперативно сняли.

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