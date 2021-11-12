В Емве родители ищут пропавшую семилетнюю Алину Бедило

Фото: личный архив.

В Емве в Княжпогостском районе Коми несколько часов назад пропал ребенок - семилетняя школьница Алина Бедило. Родители не находят себе места.

- В районе 16 часов Алина вышла во двор погулять и больше мы ее не видели, - рассказали Комсомолке обеспокоенные родители девочки. Мобильного телефона у Алины с собой не было.

Алина была одета в салатовую куртку длиной чуть выше колена, серые штаны, белые ботинки, чёрная шапка.

Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении ребёнка, позвоните по номеру 89121430910 или 102.

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