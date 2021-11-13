Воркутинец три года сбывал заказанные в Интернете фальшивые деньги

Фото: архив КП.

Предприимчивый воркутинец организовал целое свое производство по обороту денежных купюр. Но дело в том, что сбывал парень фальшивки. Подробности сообщает МВД по Коми.

Молодой человек 2003 года рождения с 2019-го рождения заказывал в Интернете фальшивые купюры различного номинала, получал банкноты по почте, а затем потихоньку сбывал в мелкооптовых магазинах, салонах связи и тех точках, где не установлен детектор проверки банкнот на подлинность.

Так бы и не поймали его, но совсем недавно в полицию поступило сообщение от администратора одного магазина: в выручке обнаружили купюру номиналом 5 тысяч рублей, но уж очень она подозрительная, не похожая на настоящую.

- Чуть позже аналогичное сообщение в дежурную часть передал сотрудник службы безопасности банка. При пересчёте налички, которая поступила из другой торговой точки, им также была обнаружена пятитысячная банкнота с признаками подделки, - говорится в сообщении ведомства.

По горячим следам подозреваемого задержали. И установили причастность не менее, чем к 13 эпизодам сбыта поддельных денежных знаков. Возбуждены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прыгающий по машинам житель Сыктывкара обязан заплатить крупную сумму (подробности)