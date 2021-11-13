Роспотребнадзор Коми назвал пять самых зараженных коронавирусом городов

В лидерах традиционно столица Коми. Фото: Екатерина САВЕНКО

В Коми количество зараженных коронавирусом в сутки исчисляется сотнями. Региональный Роспотребнадзор назвал муниципалитеты, где фиксируется наибольшее число инфицированных COVID-19.

За последние сутки количество инфицированных в республике увеличилось на 391. Всех больше зараженных ковидом пациентов в Сыктывкаре – 107 случаев, на втором месте Ухта – 83, на третьем месте Усинск – 31. В Воркуте – 28 пациентов, Сосногорске (в том числе и районе) – 25 человек. Подчеркивается, что все инфицированные находятся под наблюдением медиков, оказывается помощь. Всего под наблюдением врачей – 12 222 человека.

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