Троицко-Печорский район привезет в Сыктывкар Еремеевский марш

Визитная карточка Троицко-Печорского района – плато Маньпупунер. Фото: НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко

Несмотря на ограничения, Дни культуры муниципальных образований в Сыктывкаре продолжаются. 14 ноября свою культуру жителям и гостям столицы республики представит Троицко-Печорский район.

Как сообщает Центр народного творчества и повышения квалификации Коми, в воскресенье в 15:00 в Коми республиканской филармонии откроется выставка «Заповедный уголок родной республики». Зрители увидят 3D-картины Галины Кулаевой и фотографии Сергея Федотова, работы мастеров декоративно-прикладного творчества, произведения писателей и поэтов – уроженцев Троицко-Печорской земли, а также презентацию туристических маршрутов.

В 16:00 пройдет концерт «Истоки таланта – родная земля»: история муниципалитета, театральная постановка по мотивам легенды о мансийских болванах. Видеоряд представит мультфильм «Троицко-Печорск» студии «Мульт-класс» и ролик о фестивале «Сено».

Уточняется, что на концерте выступят танцевальные коллективы, шоу барабанщиков и файер-шоу «Power of Fire». Кульминацией программы станет одна из визитных карточек района – Еремеевский марш.

Вход в филармонию по QR-кодам или ПЦР-тестам.

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