Жителям Коми при покупке билетов в поезда и на самолеты понадобятся QR-коды

Фото: архив КП.

Жителям Коми, как и всем россиянам, будут нужны QR-коды в самолетах, поездах и общественных местах. Законопроекты в Госдуму внесло правительство. Ограничения введут до 1 июня 2022 года. За продуктами, в аптеку и в городской транспорт пустят без кодов. Официальное сообщение появилось на портале кабмина.

В первом законопроекте говорится, что теперь посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно либо с QR-кодом о прививке, либо документом, подтверждающим, что человек переболел ковидом, либо медотводом от вакцинации.

При этом уточняется, что до 1 февраля, если необходимых документов нет, можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.

Внимание! В список не попадают аптеки и магазины, которые торгуют продуктами питания и товарами первой необходимости. Здесь вход свободный.

Второй законопроект - про порядок использования QR-кодов в поездах и самолетах, то есть в междугородних и международных перевозках. Пассажиры должны иметь при себе либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса. Эти же документы будут нужны при покупке билета, и их надо будет предъявлять при посадке. «Куары» по-прежнему не потребуются детям и подросткам, поскольку вакцинация у нас с 18 лет.

Между тем, власти Коми отвечают на вопросы жителей Коми и разъясняют нюансы применения QR-кодов в некоторых случаях. В частности, многих интересует следующий вопрос: почему для посещения фитнес-центров или занятий в спортзалах необходим QR-код? Потому что это общемировая практика. Ограничения вводятся для того, чтобы оградить не болевших или не защищенных вакциной граждан от рисков. Однако есть нюанс: родитель, у которого нет QR-кода, может приводить своего ребенка на тренировки, но без личного присутствия мамы-папы в спортивном зале.

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