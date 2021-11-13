Пропавшего в Усинске 58-летнего мужчину нашли погибшим

Фото: Лиза Алерт.

Пропавший несколько дней назад в Усинске 58-летний Владимир Рябов найден сегодня погибшим.

О том, где может находиться Владимир, его близкие ничего не знали с 8 ноября. Мужчина 1963 года рождения просто вышел в магазин и пропал... Буквально пару дней назад к поискам жителя Усинска подключились волонтеры отделения «Лиза Алерт» в Коми.

Сегодня стало известно, что поиски пропавшего усинца остановлены. Было обнаружено его тело.

По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. Возможно, когда Владимир отправился в магазин, ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и замёрз. Полицейские сообщают, что криминала в его гибели нет.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким.

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