В Коми сотрудники Госавтоинспекции пообщаются с пешеходами о безопасности на дорогах

Фото: МВД по Коми.

Многие случаи наездов на пешеходов в Коми заканчиваются трагически, в регионе растут печальные цифры статистики. В республике пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход и дорога».

Акция стартует 15 ноября и продлится до 21 ноября. Сотрудники ГИБДД пообщаются с пешеходами о правильном поведении на улицах и дорогах, напомнят об особом внимании при пересечении нерегулируемых пешеходных переходов (без светофоров). Расскажут об обязательном использовании пешеходами светоотражающих элементов в темное время суток. Иногда даже маленькая светоотражающая наклейка может спасти жизнь.

Только цифры

Как сообщает Управление ГИБДД МВД по Коми, за 10 месяцев этого года в Коми произошло 176 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 10 человек погибли и 170 получили травмы. 78 аварий произошли на пешеходных переходах, в которых пострадал 81 человек.

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