На трассе Ухта – Сосногорск столкнулись два Hyundai: есть пострадавшие

Фото: ГИБДД.

Вчера утром на трассе Ухта – Сосногорск произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два Hyundai. К счастью, все живы.

Как сообщили в ухтинском отделе ГИБДД, ДТП произошло 13 ноября в районе 9:30. Водитель 1981 года рождения ехал на Hyundai Elantra от Сосногорска в сторону Ухты. Вскоре на 2-м километре не справился с управлением и выехал на встречку. И вписался в Hyundai NF, за рулем которого был мужчина 1962 года рождения.

В аварии пострадала пассажирка Hyundai NF, женщина 1965 года рождения от госпитализации отказалась.

Фото: ГИБДД.

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