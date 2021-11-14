Три района Коми объявлены опасными из-за запуска ракеты «Союз-2»

Фото: Администрация Княжпогостского района.

Администрация МО МР «Княжпогостский» обращается к жителям Коми с просьбой быть осторожными. Дело в том, что 25 ноября на территории региона запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2». Его отделяющиеся части могут упасть прямо на голову.

Мероприятие запланировано в рамках договора между Правительством Коми и Минобороны России. Уточняется, что районами падения частей ракеты являются «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы). Эти территории на период пуска объявляются временно опасными.

Дополнительно сообщается, что накануне пуска специалисты проведут аэровизуальное обследование районов падения частей ракеты. Если на этих территориях обнаружат людей, то всех эвакуируют.

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