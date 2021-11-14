В сыктывкарском поселке Краснозатонский откроется полноценный офис МФЦ

Фото: архив КП.

В сыктывкарском поселке Краснозатонском откроется полноценный многофункциональный центр «Мои Документы». Расположен он будет по адресу ул. Краснозатонская 4, сообщает Минэкономразвития Коми.

Офис, который бы работал всю неделю для жителей Затона, был необходим давно. В населенном пункте живет порядка восьми тысяч человек. И сейчас в поселке работает только кабинет в администрации, где эксперт принимает один раз в неделю – по понедельникам. Этого, конечно же, мало. Жителям Краснозатонского приходится ездить за госуслугами в город.

Уточняется, что здание, где расположится полноценный МФЦ, находится недалеко от перекрёстка улиц Краснозатонской и Судоремонтной. Рядом есть автобусная остановка маршрутов №23 и №23Д.

Пока в помещении идет ремонт, но открытие будет скоро.

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