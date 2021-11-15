Многодетные матери Коми получат возможность выйти на пенсию в 50 лет

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ПФР объявил об иной системе расчета пенсий для многодетных матерей. Женщины в Коми, как и в других регионах, могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию не в 60 лет, а гораздо раньше.

Если женщина воспитывает троих детей, ее пенсионный возраст снижается на 3 года. Матери четырех детей выйдут на пенсию в 56 лет, а те, кто родили или усыновили пятерых и более, смогут не работать уже в 50 лет. Для матерей одного или двух детей никаких подобных льгот нет.

Важный момент: учитывается не только факт рождения детей, но и их воспитания со стороны матери до возраста 8 лет. Разумеется, женщина не должна быть лишена родительских прав или отменять усыновление. Еще одним необходимым условием стал страховой стаж и величина пенсионного коэффициента.

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