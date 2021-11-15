Двух уклонистов из Сыктывкара довели до суда

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В этом году в Сыктывкаре на призывников, уклоняющихся от службы, возбудили два уголовных дела. Такую информацию озвучили во время прямой линии общественной приемной главы Коми.

Дела в отношении двух парней уже направили в суд. Для сравнения, за прошлый год СК возбудил 10 подобных дел. Напомним, за уклонение грозит крупный штраф, сумма которого доходит до 200 тысяч рублей, или даже лишение свободы с максимальным сроком 2 года.

Добавим, что наказание молодым людям грозит и за утерю военбилета или документа о призыве. Однако в этом случае ответственность не уголовная, а административная. Если это все же произошло, нужно сразу идти в комиссариат.

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