Врач в Коми раскрыла информацию о вакцинации беременных от ковида

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Главврач Республиканского перинатального центра Коми Ольга Лебедева провела прямой эфир, в котором подробно рассказала, что делать беременным женщинам с вакцинацией и как подготовиться к зачатию во время пандемии.

Прежде всего врач отметила, что первая волна почти не затронула рожениц, однако из-за мутаций вирус стал сильнее, поэтому сейчас беременные страдают от ковида чаще и гораздо тяжелее его переносят. Особенно нелегко приходится не защищенным вакциной женщинам – у них чаще находят осложнения, в особенности тромбы.

Лучшим решением будет вакцинироваться перед беременностью, недели за 3 до даты зачатия. Причем трехнедельный срок Ольга Лебедева рекомендует соблюсти и после болезни. Однако все предусмотреть невозможно, поэтому привиться можно и во время беременности. Среди всех вариантов врач советует остановить выбор на «Спутнике V», подчеркивая, что на протекание беременности или состояние ребенка вакцина никак не влияет.

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