Пенсионеры Коми получат деньги на золотую свадьбу

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Россиянам предложили выплату в 5 тысяч рублей на золотую свадьбу, пишет PRIMPRESS. Это касается тех, кто прожил в браке 50 лет и более. Пособие будет разовой выплатой.

5 тысяч рублей - это только стартовая сумма, ее размер будет определять каждый регион по отдельности. По Коми пока что конкретных данных нет, но уже известно, что пенсионеры в Санкт-Петербурге, например, будут получать 50 тысяч рублей, а в Москве – почти 22 тысячи.

Для получения пособия нужно обратиться в ближайший ЗАГС, где потребуется заполнить заявление и предъявить номер счета для перевода, свидетельство о браке и паспорта.

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