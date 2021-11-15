В Коми пятеро человек пострадали в аварии под Ухтой

Авария произошла, предположительно, по вине пенсионера Фото: Архив "КП"

В столкновении «Рено Логана» и ВАЗ-2110 получили травмы пять человек, сообщает «Комиинформ» со слов представителей ГИБДД республики. Дорожный инцидент произошел под Ухтой накануне примерно в 5 часов вечера.

Инспекторы полагают, что 62-летний водитель иномарки приближался к городу со стороны Сосногорска. По неизвестной причине он переместился на встречную полосу, где и врезался в «десятку». За рулем отечественного автомобиля находился 19-летний парень и четверо пассажиров.

В итоге пожилой водитель и пассажиры ВАЗа получили травмы. Насколько тяжелыми они оказались, пока неизвестно, ущерб здоровью сейчас оценивают медики.

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