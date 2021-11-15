Житель Коми пытался купить билет на самолет и лишился 6 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жителя Ухты 1987 года рождения более 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинец нашел в интернете сайт по продаже авиабилетов. Мужчина заказал перелет по маршруту «Махачкала – Москва» и внес оплату через сайт. Однако билетов житель Коми так и не дождался. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время полицейские ищут злоумышленников.

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