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Происшествия15 ноября 2021 6:00

Житель Коми пытался купить билет на самолет и лишился 6 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жителя Ухты 1987 года рождения более 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинец нашел в интернете сайт по продаже авиабилетов. Мужчина заказал перелет по маршруту «Махачкала – Москва» и внес оплату через сайт. Однако билетов житель Коми так и не дождался. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время полицейские ищут злоумышленников.

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