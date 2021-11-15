За сутки в Сыктывкаре 101 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 15 ноября, в Сыктывкаре зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели два пациента, а за все время – 70 955. За последние сутки заболели 383 человека, а за весь период пандемии – 84 836.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 101 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 84 человека, в Воркуте – 31, в Усинске – 30, а в Сосногорском районе – 27. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 12 227 человек. За последние сутки скончался один пациента, а за все время – 2102. В Коми первым компонентом привито 325 074 человека.

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