В Коми за торговлю репликой предприниматель из Ухты заплатит крупную сумму

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Продажа «паленых» брендов обернулась для ухтинского предпринимателя крупным штрафом. Однако, несмотря на вынужденное взыскание, 50-летний мужчина все равно остался в плюсе.

В Москве мужчина закупил товар – одежду с поддельными логотипами «Адидас» и «Найк». Однако при продаже в своей торговой точке бизнесмен выдал все за оригинальную продукцию, что вскоре заметила полиция. Прокуратура республики квалифицировала действия коммерсанта как незаконное использование товарного знака.

Сам предприниматель признал вину и постарался возместить нанесенный ущерб – 414 тысяч рублей. Суд его в итоге оштрафовал на 100 тысяч рублей.

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