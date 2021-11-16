Владимир Путин поручил сделать аэродром Воркуты федеральным

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Президент Владимир Путин распорядился заняться вопросом передачи воркутинского аэродрома в федеральную собственность. Такое решение было принято после заседания Госсовета, поручение опубликовано на сайте Кремля.

В частности, в документе написано, что Минтрансу РФ нужно заняться вопросом о переводе аэродрома Воркуты и всего его имущества в федеральную собственность. Также президент добавил пункт о поддержке республиканской авиакомпании «Комиавиатранс», поручив обеспечить ей устойчивую работу, привлекая среди прочего меры поддержки предприятий, связанных с авиацией, в труднодоступных местностях.

Отвечать за результаты будут глава Коми Владимир Уйба и глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

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