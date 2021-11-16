В Сыктывкаре построят еще один крытый каток

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Госсовет Коми обсудил строительство спортобъектов в Коми. В частности, речь зашла о дополнительном крытом катке в Сыктывкаре, о котором прежде всего просят родители юных спортсменов.

Сейчас ситуация складывается так, что на существующем катке приходится устанавливать достаточно плотное расписание. В итоге профессиональные команды занимаются с раннего утра и вплоть до позднего вечера. Родители воспитанников спортшколы беспокоятся, что такое положение вещей не укрепит здоровье детей, а подорвет его и вдобавок скажется на успеваемости по школьным предметам.

В этом случае ясно виден запрос населения, отмечают депутаты. Эта проблема уже прошла обсуждение с федеральным Минспорта. В итоге было решено выделить региону средства на строительство катка в 2024 году. Дата начала строительства и его окончания пока не назначена.

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